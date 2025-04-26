«Ты никому не нужна кроме меня»: как определить абьюзера

Если обнаружите эти признаки в поведении своего партнера — не стоит ждать, что он изменится.

Признаки абьюзера — быстрое сближение, попытки изолировать жертву от близких и постоянное перекладывание вины. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог Екатерина Лукашкина.

«Он осыпает вас вниманием, называет единственной. Клянется, что никого так не любил, и никто вас так не полюбит, как он. За этим фасадом опасность», — объяснила эксперт.

Быстрое сближение — первый тревожный звонок. Отличительная черта здоровых отношений — постепенное развитие. Если человек в первые недели отношений говорит, что вы «его половинка» — это попытка привязать вас эмоционально и начать контролировать.

«Второй признак — „ты никому не нужна кроме меня“. Он мягко намекает, что ваши друзья плохо на вас влияют. Семья вас не понимает, а бывшие глупые и не смогли оценить вас по достоинству», — рассказала психолог.

Таким образом партнер изолирует вас от других людей. Если ему удастся сделать это, вы останетесь без поддержки и не сможете сопротивляться манипуляциям. Абьюзеры непостоянны — они могут говорить, что вы самая лучшая, а через пять минут забыть о вашем существовании.

«Третий признак — „все это из-за тебя“. Вы опоздали на пять минут — он хлопает дверью. Не ответили на звонок — кричит, что вы его предали. А потом говорит, что вы сами довели его до этого», — поделилась Лукашкина.

Перекладывание вины — отличительная черта абьюзера. Он никогда не признает свою агрессию, зато не упустит возможности обвинить вас. Вновь проявляется противоречие: партнер может обвинять вас в ревности, а при этом контролировать каждый шаг. Цель абьюзера в отношениях — добиться не справедливости, а власти.

«Все эти признаки объединяют очень сильные эмоциональные качели, больше похожие на американские горки. Вместо холодности и равнодушия внезапно появляются признания в сильной любви, из-за чего жертва начинает надеяться на улучшение отношений. Это истощает ее эмоционально и формирует зависимость от такого партнера», — заключила эксперт.

Если вы видите эти признаки в поведении своего партнера — не ждите, что он изменится, предостерегает психолог. На первом месте всегда должна быть ваша безопасность и благополучие. Если кажется, что вас не ценят, не уважают и обесценивают, что есть только одно мнение — не ваше — то вам не кажется. Вы проходите через психологическое насилие и настоящее издевательство.

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