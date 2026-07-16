Влечение к умным людям: как образованный партнер может стать обузой в отношениях

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Люди, которых возбуждает интеллект, называются сапиосексуалами.

Почему влечет к умным людям: плюсы и минусы для отношений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Metro: лечение к умным людям таит в себе скрытые угрозы для отношений

Тяга к исключительно эрудированным и высокоинтеллектуальным партнерам таит в себе скрытые угрозы для долгосрочных отношений. Об этом сообщила психолог и сексолог Кэндис О’Нил в беседе с Metro.

Специалист подчеркнула, что люди, которых физически и эмоционально возбуждает чужой ум, называются сапиосексуалами. Чаще всего к этой категории относятся личности с высоким уровнем собственного развития, для которых общность интересов и глубина беседы значат гораздо больше, чем внешние данные потенциального спутника жизни.

Однако такая избирательность имеет свои темные стороны и может привести к разочарованию.

О’Нил выделила несколько типов сапиосексуальности. Она отметила, что запросы у таких людей сильно разнятся. Одни ищут просто достойного собеседника для увлекательных дискуссий, в то время как другие проявляют крайнюю разборчивость, отказываясь рассматривать кандидатов без престижной работы или докторской степени.

Сексолог предупреждает, что за подобными предпочтениями нередко маскируются обыкновенное высокомерие или социальный снобизм.

Кроме того, постоянное стремление к философским спорам и интеллектуальному доминированию внутри пары со временем начинает утомлять. То, что изначально казалось главной привлекательной чертой, превращается в источник вечного напряжения.

Важной деталью в анализе такого типа влечения является риск эмоционального выгорания. По мнению эксперта, необходимость соответствовать высокой планке и бесконечно вести содержательные диалоги может стать изматывающей рутиной. 

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