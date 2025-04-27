Без входа и выхода: пол обвалился в многоквартирном доме на востоке Москвы

На место прибыли спасатели.

В одном из старейших исторических районов на востоке Москвы Лефортово произошел обвал пола в подъезде многоквартирного дома. Обрушение было зафиксировано на первом этаже здания. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Из предоставленной информации следует, что нижний этаж подтапливается на протяжении нескольких лет. Среди основных причин случившегося осыпания пола постоянная повышенная влажность в помещении.

«Ни выйти, ни войти», — отметила местная жительница.

Уточнялось, по месту происшествия приехали спасатели МЧС России. В качестве временного решения проблемы сотрудники спецслужбы перекрыли образовавшееся отверстие широкими досками из дерева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что собака растерзала десятилетнего мальчика в Ставрополе. К ребенку бежало сразу двое животных, которые проявили агрессию. Один из псов напал на школьника. Не уточнялось, были ли собаки бездомными. Трагедия произошла на территории частного дома. Потерпевшего оперативно доставили в медицинское учреждение. По факту произошедшего в ходе следствия было возбуждено уголовное дело.