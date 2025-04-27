В подвале Российской государственной библиотеки в Москве произошло возгорание
Пожарные выехали на место происшествия.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В подвале Российской государственной библиотеки в столице произошло возгорание. На место были направлены пожарные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.
Подробностей и обстоятельств инцидента в настоящее время нет.
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