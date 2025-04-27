Число погибших при взрыве в порту иранского города Бендер-Аббас выросло до 40

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 12 0

Пострадали более тысячи человек.

Число погибших при взрыве в порту иранского города Бендер-Аббас выросло до 40

Фото: Reuters/Iranian Red Crescent/WANA

До 40 человек увеличилось число жертв взрыва в порту иранского города Бендер-Аббас, сообщил губернатор провинции Мохаммад Ашури.

«На данный момент 40 человек погибли из-за травм, полученных в результате взрыва», — цитирует Ашури агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел 26 апреля, в результате чего 1139 человек получили ранения. Согласно информации The New York Times, причиной взрыва могло стать вещество для ракетного топлива. Точной информации об этом еще нет. В связи с трагедией объявлен трехдневный всеобщий траур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с жертвами и масштабными разрушениями после взрыва в порту Шахид-Раджаи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер обратился к руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану. Путин отметил, что РФ готова оказаться содействие в ликвидации последствий бедствия.

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