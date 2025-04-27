Российские дзюдоисты стали бронзовыми призерами командного турнира в Европе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

Российские дзюдоисты стали бронзовыми призерами командного турнира в Европе

Российские дзюдоисты завоевали бронзу командного турнира на чемпионате Европы

Фото: Telegram/Федерация Дзюдо России/rus_judo

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Сборная РФ впервые после долгого перерыва приняла участие в международном соревновании.

Российские дзюдоисты завоевали бронзовые медали в командном турнире чемпионата Европы. Место проведения — столица Черногории Подгорице. О результатах спортсменов сообщили в Telegram-канале Федерации дзюдо России.

Это событие завершило соревнования, длившиеся с 23 по 27 апреля. Сборная России выступала под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF). Российские дзюдоисты приняли участие в международном турнире впервые за два года.

В первом раунде турнира Россия победила сборную Сербии, а в четвертьфинале — Франции. Полуфинал для российской сборной закончился поражением — верх одержала Италия. Зато в матче за бронзу команда одержала ослепительную победу над Турцией со счетом 4:0.

Состав российской команды — Карен Галстян, Тамара Лищенко, Мансур Лорсанов и Мария Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские синхронистки вернулись в Москву после победы на этапе Кубка мира. Майя Дорошко и Татьяна Гайдай одержали верх над украинскими соперницами Дарьей Мошинской и Анастасией Шмониной.

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