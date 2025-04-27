Пострадавших в Йемене российских моряков госпитализировали в больницу Саны

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Пострадавших в Йемене российских моряков госпитализировали в больницу Саны

Раненных в Йемене российских моряков доставили в больницу Саны

Фото: Reuters/Al-Masirah TV

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На судне находятся граждане РФ с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в срочном обследовании.

Российских моряков, пострадавших в результате авиаудара США по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса, госпитализировали в больницу Саны. Об этом сообщил представитель экипажа судна в беседе с РИА Новости.

«Я знаю, что трое пострадавших находятся в столице Йемена», — сказал он.

Раненых спасла йеменская береговая охрана. В больнице им оказали необходимую помощь.

Собеседник агентства добавил, что экипаж судна обеспокоен вероятностью новых ударов. После совершенной атаки танкер должен был отойти от причала, однако администрация порта пока не дала разрешения покинуть акваторию.

На российском судне находятся люди с хроническими заболеваниями. Они нуждаются в срочном обследовании и, как следствие — в немедленном возвращении в РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что трое российских моряков пострадали при ударах США по йеменскому порту. Пострадавших зовут Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. Все они получили ранения «различной степени тяжести». Удар США был нацелен на «на судно <…> с целью помешать ему выгрузить партию нефти».

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