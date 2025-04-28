Сергей Лавров встретился с главой МИД Бразилии

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 16 0

Министр иностранных дел РФ прибыл в Рио-де-Жанейро на совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.

Сергей Лавров встретился с главой МИД Бразилии

Фото: Telegram/Официальный новостной канал МИД России/MID_Russia

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой на полях совещания министров иностранных дел БРИКС. Об этом сообщили в МИД России.

«Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауру Виейрой на полях СМИД БРИКС», — заявили в ведомстве.

Сергей Лавров 28–29 апреля посетит совещание министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, которое пройдет в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС. Он также состоится в Бразилии 6–7 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп сами определят дату своей встречи, российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.

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