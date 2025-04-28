На границе Белоруссии и Украины начался крупный лесной пожар

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 574 0

Минлесхоз Белоруссии сообщил о крупном лесном пожаре на границе с Украиной

На границе Белоруссии и Украины тушат крупный лесной пожар

Фото: Telegram/Официальный Telegram-канал Министерства лесного хозяйства/minleshoz

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Власти не исключают поджога.

Крупный природный пожар зафиксировали в Белоруссии на границе с Украиной — горят леса и болото. Ликвидация возгорания продолжается. Об этом сообщило министерство лесного хозяйства республики в свое Telegram-канале.

«Болотистая местность горит в Милошевичском лесхозе (Гомельской области — Прим.ред.) <…>Задействованы люди и техника сразу из пяти лесхозов», — говорится в сообщении.

Министр лесного хозяйства Александр Кулик считает, что стоит рассмотреть в том числе и версию намеренного поджога.

«Трансграничные пожары, последний из которых перешёл с украинской территории, — у нас даже есть такие подозрения, что это какой-то специальный поджог», — сказал Кулик

Накануне ведомство предупредило граждан: только в восьми районах Белоруссии разрешено посещение лесов. Это связано с опасностью пожаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Забайкальском крае РФ природные пожары охватили 226 тысяч гектаров. В регионе действует режим ЧС федерального значения.

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На границе Белоруссии и Украины начался крупный лесной пожар

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