В Забайкальском крае природные пожары охватили 226 тысяч гектаров
МЧС РФ держит ситуацию под контролем.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
42 природных пожара бушует сейчас в Забайкальском крае. Усилена группировка спасателей.
Огнеборцам за последние сутки удалось ликвидировать девять очагов. В МЧС сообщили, что угрозы населенным пунктам нет. При этом в огне остаются свыше 200 тысяч гектаров леса на территории восьми районов. В регионе действует режим ЧС федерального значения.
Сложная ситуация сейчас и в Красноярском крае. Там действует противопожарный режим, однако соблюдают его не все. Жительницы одного из дачных поселков решили пожечь траву на своем участке. Это заметили сотрудники МЧС. Нарушительниц теперь ждет штраф в десять тысяч рублей и административный арест.
В Тюменской области удалось быстро потушить ландшафтный пожар. Благодаря совместной работе спасателей, военных и местных жителей огонь на подступах к одной из деревень остановили.
- 8 апр
- В Забайкалье усиливают борьбу с природными пожарами
- 7 апр
- Обстановка сложная: Дагестан накрыли лесные пожары
- 17 июл
- Принесло ветром: Красноярск окутал едкий дым от лесных пожаров в Якутии
- 9 июл
- Пустые улицы в дыму: лесные пожары в Забайкалье охватили около 400 гектаров
- 3 июл
- ЧС федерального масштаба: как в Забайкалье борются с природными пожарами
- 5 июн
- На борьбу с лесными пожарами в Забайкалье отправились парашютисты-десантники
- 2 мая
- В Забайкалье пожар сравнял с землей целый дачный поселок
- 19 апр
- Особый противопожарный режим: пал сухой травы угрожает городам и деревням в РФ
- 19 апр
- Природные пожары в регионах России близко подобрались к жилым домам
- 13 авг
- Парашютисты-десантники высаживаются в самое пекло горящих лесов в Якутии
80%
Нашли ошибку?