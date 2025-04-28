Лавров провел новый телефонный разговор с Рубио

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 23 0

МИД сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Рубио

Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Был продолжен «продуктивный обмен мнениями».

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Особое внимание дипломаты уделили теме украинского кризиса, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Лавров и Рубио в ходе разговора подчеркнули важность консолидации предпосылок для начала мирного диалога по Украине. Также главы внешнеполитических ведомств обсудили другие международные вопросы, отметили в пресс-службе, и условлись продроджать контакты «на всех уровнях».

«В развитие состоявшейся 25 апреля беседы Президента России В. В. Путина со спецпосланником Президента США С. Уиткоффом Министр и Госсекретарь подчеркнули важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру», — говорится в сообщении.

Предыдущие переговоры РФ и США на уровне дипведомств состоялись 17 апреля. Тогда Лавров подтвердил, что Москва готова продолжать совместную работу с США. Цель сотрудничества — устранить первопричины конфликта на Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru, высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Крыме привели к тому, что госсекретарь США отказался посетить переговоры по урегулированию украинского конфликта в Лондоне.

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