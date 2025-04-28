Дело дошло до суда: Жанна Агузарова давно не платила за ЖКУ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

В Москве суд взыскал с певицы Жанны Агузаровой долг по коммунальным платежам

Суд взыскал долг по коммунальным платежам с Жанны Агузаровой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Общая сумма долга не уточняется.

Суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой. Об этом стало известно из материала РИА Новости.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — пояснили в суде.

К бывшей солистке группы «Браво» с иском обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы России.

По имеющимся данным, решение было вынесено 17 апреля.

В источнике не уточнялось, какая сумма общего долга у певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Агузарова стала звездой и где она сейчас. К тому же уточнялось, кто из знаменитостей давно не платил за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В числе таких должников оказалась и супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. В СМИ отмечалось, что на данный момент за сетевой звездой якобы сохраняется долг за коммунальные услуги в размере 300 тысяч рублей. На жену комика оформлено две квартиры в Москве, и по информации, предоставленной до этого, известно, что их совместную стоимость эксперты оценили в 50 миллионов рублей.

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