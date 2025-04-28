Духовный террор: архиепископ рассказал о притеснении церкви в Молдавии

Молдавские власти будут и дальше оказывать давление на православную Церковь. Об этом заявил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.

Священник прямо заявил — Кишинев постарается любыми способами отколоть верующих от РПЦ. Так, Бессарабская митрополия под контролем Румынии пытается переманивать священников, в первую очередь наказанных за нарушения дисциплины. Бухарест напрямую платит раскольникам.

«В данный момент пришла та волна, которая называется раскол — раскол церковный» Что на Украине, что в Эстонии, что у нас практикуют, есть попытки его внедрить. Я уверен в том, что попытки раскола Православной Церкви Молдовы — это очередное звено очень длинной цепи борьбы с церковью. Я очень надеюсь, что не получится, потому что мы намерены, как говорится, бороться за единство церковное», — отметил архиепископ Молдавской митрополии Маркелл.

Напомним, перед Пасхой молдавские власти дважды сорвали попытки Маркелла вылететь в Иерусалим. Архиепископ должен был отправиться за Благодатным огнем. Однако вместо этого его задерживали в аэропорту Кишинева до тех пор, пока не улетал самолет. Маркелл также указывал на то, что молдавская полиция неоднократно штрафовала священников за посещение паломнических мест в России.