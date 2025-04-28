ФСБ задержала в Приморье агента украинских спецслужб

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Он собирал данные о российских военных объектах.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Приморье задержали агента украинских спецслужб. Он собирал данные о военных объектах на Дальнем Востоке.

Незаконную деятельность курировали из-за рубежа. В ФСБ отметили, что задержанный сам пошел на контакт с представителем вражеской разведки. И полностью осознавал, что передача секретных сведений напрямую угрожает безопасности государства.

Сейчас подозреваемый под стражей, возбуждено уголовное дело.

 

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