Первое соглашение: как регионы РФ расширяют сотрудничество с ДНР и ЛНР

Тульская и Липецкая области подписали договоры с республиками Донбасса.

Тульская область расширяет сотрудничество с новыми регионами России. Областная дума заключила договор о межпарламентском взаимодействии с Народными Советами Донецкой и Луганской Народных Республик.

Такой же документ был подписан и с представителем Липецкого областного Совета депутатов. Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге в рамках работы Совета законодателей при Федеральном Собрании. Эти шаги помогут активизировать совместную работу депутатов по развитию законодательной базы и интеграции регионов в общую правовую систему России. Помимо межпарламентского взаимодействия, Тульская область принимает активное участие в восстановлении республик Донбасса.

«С 2022 года было подписано первое соглашение между Тульской областью и Донецкой народной республикой. На сегодняшний день Тульская область продолжает восстановление Мариуполя. Совсем недавно были открыты спортивные объекты, детские сады», — рассказал председатель Тульской областной Думы, участник специальной военной операции Андрей Дубровский.

Силами тульских специалистов в Мариуполе восстановлены 21 многоквартирный дом, детский сад, школа, многофункциональный центр (МФЦ), лицей и храм. На эти работы в прошлом году было выделено более миллиарда рублей.