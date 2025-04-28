Два года в шкафу: мужчина прятал тело отца из-за нежелания платить за похороны

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

В Японии прятал труп отца из-за нежелания платить за похороны

Японец два года прятал труп отца

Фото: www.globallookpress.com/Damon Coulter

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Пожилой мужчина скончался в январе 2023 года.

Мужчина из Японии больше двух лет жил с трупом своего отца, который скончался в январе 2023 года в возрасте 86 лет. Нобухико Сузуки убрал тело пожилого родителя в шкаф, чтобы не тратить деньги на похороны. Об этой жуткой истории рассказало издание SCMP.com.

Сузуки — владелец ресторанного бизнеса, у него есть свое кафе в Японии. Около недели он его не открывал, и соседи насторожились, не случилось ли какой-то неприятности у ресторатора. Они обратились в полицию, попросив правоохранителей проверить состояние Сузуки.

Полицейские оперативно прибыли в дом владельца ресторана, однако вместо мужчины, они обнаружили скелет его отца, спрятанный в шкафу. Японца тут же арестовали, в данный момент он находится под следствием. Сузуки обвиняется в хищении пенсии отца, так как два года он спокойно получал выплаты, не уведомляя государство о смерти родителя.

На допросе ресторатор сообщил, что не хотел тратить деньги на похороны, потому и не проводил своего отца в последний путь достойным образом. Местная ритуальная компания посчитала, что средняя стоимость церемонии в стране «восходящего солнца» составляет около 750 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жуткой истории — в Нью-Йорке семья кремировала свою умершую сестру, а затем похоронила ее. Через семь месяцев выяснилось, что девушка жива, а останки принадлежали другому человеку.

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