Как перестать себя гнобить и начать жить: лучшие советы от психотерапевта

Эксперт рассказал, как сравнивать себя с другими экологично и правильно анализировать мысли о себе.

Уверенность в себе и харизма являются ключом к успеху в жизни. В беседе с aif.ru психотерапевт Сергей Мартынов объяснил, как правильно сформировать самооценку и избавиться от негативных установок, мешающих развитию.

Эксперт рассказал, самооценка — это отношение к себе, основанное на оценке своих действий, поступков и достижений. Но главное — это любовь к себе. Любовь, полученная от родителей и значимых людей в детстве, помогает сформировать здоровую самооценку.

Он утверждает, уверенность в себе и харизма не появляются просто так. Это результат правильной самооценки, которая формируется с детства. Психотерапевт подчеркивает, если в семье ребенка принимают таким, какой он есть, с его достоинствами и недостатками, это помогает ему вырасти с адекватной самооценкой и ориентироваться в жизни.

Не берите чужого

Важно помнить, самооценка зависит не только от того, что о нас думают другие, но и от того, как мы воспринимаем себя сами. Как говорит эксперт, отраженная самооценка — это как мы видим себя через мнение окружающих. Нужно учиться не оценивать себя глазами тех, кто в прошлом или настоящем относился к вам негативно. Зеркало должно отражать только вашу уникальность и достоинства.

Так что особенно важно перестать смотреть на себя через чужие критические взгляды. Психотерапевт советует изменить восприятие и начать ценить себя за те достижения и победы, которые были уже в вашей жизни.

Как правильно себя оценивать?

Как говорит врач, сравнение себя с другими может стать причиной как заниженной, так и завышенной самооценки. Важно научиться использовать социальное сравнение для своего роста, а не для того, чтобы застрять в комплексе неполноценности.

Исследования показывают, что существует несколько типов социального сравнения:

Восходящее сравнение — когда вы сопоставляете себя с теми, кто лучше вас. Это может быть мотивацией для саморазвития; Нисходящее сравнение — когда вы ставите себя выше тех, кто в более сложных условиях. Это помогает оценить собственные возможности; Латеральное сравнение — когда вы сравниваете себя с теми, кто находитесь в похожих ситуациях. Это помогает уточнить свою самооценку.

Ищите баланс

Психотерапевт заключил: не нужно избегать сравнения с другими, но важно помнить, что оно должно быть здоровым и мотивирующим. Ключевым моментом в формировании здоровой самооценки является любовь к себе. Это базовая эмоция, которая формируется на основе принятия и уважения.

Так что, чтобы стать уверенным и харизматичным, стоит начать с маленьких шагов: проанализировать мысли о себе, научиться правильно себя оценивать и сравнивать себя с другими экологично.

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