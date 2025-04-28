Интенсивная работа: Путин отметил стоящие перед Россией вызовы

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34 0

Путин отметил повышение качества жизни в качестве стоящего вызова перед РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент выступил на заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге.

Перед Россией стоит несколько важных вызовов, в том числе и повышение качества жизни семей, решение демографических вопросов и укрепление экономической системы страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей государства в Санкт-Петербурге.

Российский лидер отметил, что в данный момент особого внимания требует приоритет в вопросах безопасности, а также противодействия внешним рискам и обороноспособности.

«Заметно влияет на текущую структуру законодательного портфеля, но как мы с вами не раз говорили, вызовы с которыми мы сталкиваемся — не повод откладывать, а напротив более динамично решать задачи долгосрочного развития страны», — сообщил Путин.

Кроме того, остаются важнейшие задачи в виде совершенствования технологической независимости государства, а также поддержки и обеспечения развития регионов, городов и поселков Российской Федерации. Также необходимо уделить пристальное внимание вопросам, связанным со сбережением исторического и культурного наследия государства.

Президент подчеркнул, что в обязательном порядке поддерживать деловую предпринимательскую инициативу и совершенствовать институты гражданского общества.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.65
-0.21 94.36
-0.35
Встреча льда и пламени: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2025...

Последние новости

16:08
Мэр Москвы рассказал о модернизации скорой медицинской помощи
15:50
Стало известно, когда начнут выбирать нового Папу Римского
15:35
Встреча льда и пламени: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2025 года
15:23
Интенсивная работа: Путин отметил стоящие перед Россией вызовы
15:12
Есть идея! Как и где недорого отдохнуть с компанией на майские праздники
14:53
Путин: число единомышленников России растет

Сейчас читают

«Нафтогаз» заспешил с импортом газа: Европа дала первые сотни миллионов на топливо
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака