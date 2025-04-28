Точный удар: в Черкассах выведены из строя объекты ВСУ

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В Черкассах выведены из строя объекты ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Martin Dziadek; 5-tv.ru

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Поражен склад боеприпасов и узел связи.

Серия мощных взрывов прогремела в районе военного аэродрома в украинских Черкассах. По предварительным данным, поражен склад ракет и узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах, сделанных очевидцами, хорошо видно очаги возгорания, поднимается черный дым. Сообщается, что объект находился под прикрытием противовоздушной обороны, однако эта защита не сработала. Беспилотники точно поразили цели. Ранее в российском Минобороны отмечали, что наши военные наносят удары исключительно по объектам ВСУ и связанной с ними инфраструктуре.

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