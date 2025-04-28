Смертельный маршрут: в Москве приговорили организаторов экскурсии в коллектор Неглинки

В столице вынесли приговор организаторам смертельного тура в московское подземелье. Трагедия, унесшая жизни восьми человек, произошла в августе 2023 года. Группа туристов отправилась на экскурсию в коллектор. Внезапно начался сильный ливень, уровень воды резко поднялся, и люди захлебнулись в грязном потоке. Позже их тела выловили в Москве-реке. О том, какое наказание получили диггеры-коммерсанты и признали ли они свою вину, узнал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Девять лет за гибель людей в канализации. Организаторы смертельного тура по московским коллекторам отправляются за решетку.

Нелегальная экскурсия в августе 2023 года закончилась трагедией. Восемь человек захлебнулись в потоках грязной воды, когда рекордный ливень за считанные минуты затопил подземные тоннели. Никто не смог спастись. У Юлии в той экскурсии погибла 15-летняя дочь.

«Про то, что экскурсия была популярна, и никто не говорил, что это действующий коллектор и там опасно», — заявила потерпевшая Юлия Шнайдер.

На скамье подсудимых Александр Ким — генеральный директор фирмы, через которую продавались незаконные туры, и Никита Дубас — организатор экстремальных прогулок по смертельным лабиринтам. Цена опасного квеста была девять тысяч рублей. Все снаряжение — фонарик и сапоги.

«Вот в дождь уровень воды поднимается и скорость потока увеличивается. Ну, это примерно то же самое, что, если выпил, не садись за руль. Промедление там иногда в пять-десять минут может стоить человеческой жизни, тем более при сильном ливне», — заявил диггер Даниил Давыдов.

Восемь километров под землей, легендарная Неглинка — древняя река, спрятанная в бетонные оковы. От Олимпийского проспекта до стен Кремля — адреналиновый маршрут сквозь узкие тоннели, где каждый шаг грозит опасностью.

Это кадры одной из таких подземных экскурсий. Дубас лично ведет журналистов по узкому тоннелю, нагнетая обстановку:

«Обратите внимание на мусор сверху — это показатель максимального уровня воды здесь, в тоннеле. Теперь вы понимаете, зачем брать деньги вперед: если кто-нибудь скончается, то все уже уплачено».

Но тогда диггер бравировал перед камерами. В реальности при оформлении экстремального тура никто не говорит о возможной опасности. И такие прогулки до сих пор рекламируют.

В сети можно найти десятки объявлений от других компаний, и при этом никто не дает никаких гарантий, что из путешествия под землю вернешься живым.

После трагедии в коллекторах Неглинки рабочие Мосводостока замуровали канализационные люки, где произошла роковая прогулка, чтобы экскурсии не водили. Но открытыми остаются еще входы другие в сточные галереи, откуда можно попасть не только на тот самый смертельный маршрут.

На свой страх и риск. Такой бизнес процветает по всей стране. Экскурсоводы-самоучки водят туристов: и в запрошенные штольни, и по подвалам советских заводов, и по казармам не действующих воинских частей. Не предупреждая, что опасность в таких местах — на каждом шагу.