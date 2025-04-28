Солнце бурей Землю кроет: прогноз геомагнитной активности на конец апреля

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 41 0

В начале майских праздников Землю ждет магнитный шторм

Солнце бурей Землю накроет: прогноз геомагнитной активности на конец апреля

Фото: 5-tv.ru

Метеочувствительным людям рекомендуется быть внимательными к своему здоровью.

29 апреля станет днем с вполне умеренной солнечной активностью. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Буря накроет Землю с вероятностью всего 26%. А геомагнитный индекс Кр не поднимется более двух баллов, что означает «небольшие возмущения».

Спокойная обстановка сохранится и накануне майских праздников. 30 апреля специалисты прогнозируют аналогичную, что и днем ранее, обстановку. Однако рано расслабляться. Уже вечером ученые прогнозируют повышение геомагнитного индекса до шести баллов.

«День солидарности трудящихся» принесет с собой и активную работу солнца. Индекс Кр составит шесть баллов, что соответствует «буре среднего класса».

В целом апрель 2025 года выдался достаточно богатым на солнечную активность. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отметили периоды как значительных возмущений, так и относительного спокойствия.

Наиболее активной звезда была в середине и начале третьей декады апреля. 19 апреля специалисты зафиксировали мощную бурю, которую оценили по третьему классу из пяти возможных. Однако 20 апреля ситуация стабилизировалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как жители Калининграда, Санкт-Петербурга и Твери наблюдали северное сияние. Уникальное атмосферное явление ученые объясняют мощной вспышкой на Солнце и выбросом плазмы.

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