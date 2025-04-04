Разноцветные блики: жители России наблюдали северное сияние

Уникальное атмосферное явление ученые объясняют мощной вспышкой на Солнце.

Этой ночью небо над Россией окрасилось в красные, желтые и оранжевые тона. Жители нескольких регионов наблюдали северное сияние. Разноцветные блики запечатлели в Калининграде, Санкт-Петербурге, Твери и других городах.

Уникальное атмосферное явление ученые объясняют мощной вспышкой на Солнце и выбросом плазмы. И предупреждают о магнитной буре. Большинство людей ее даже не почувствуют. Однако уязвимыми окажутся те, у кого есть хронические заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей Москвы и других регионов средних широт ожидает умеренная магнитная буря 4 апреля. О По информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, пик солнечной активности в этот день придется на вечернее время. Более того, вернется в спокойное состояние Солнце лишь к вечеру субботы.

В будущем, по данным специалистов, стабилизация не предвидится. Еще большее испытание предстоит пройти метеозависимым в период с 7 по 10 апреля, который охарактеризуется гораздо более интенсивными возмущениями.