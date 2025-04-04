Разноцветные блики: жители России наблюдали северное сияние

Эфирная новость 48 0

Жители российских регионов ночью наблюдали северное сияние

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Попов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уникальное атмосферное явление ученые объясняют мощной вспышкой на Солнце.

Этой ночью небо над Россией окрасилось в красные, желтые и оранжевые тона. Жители нескольких регионов наблюдали северное сияние. Разноцветные блики запечатлели в Калининграде, Санкт-Петербурге, Твери и других городах.

Уникальное атмосферное явление ученые объясняют мощной вспышкой на Солнце и выбросом плазмы. И предупреждают о магнитной буре. Большинство людей ее даже не почувствуют. Однако уязвимыми окажутся те, у кого есть хронические заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей Москвы и других регионов средних широт ожидает умеренная магнитная буря 4 апреля. О По информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, пик солнечной активности в этот день придется на вечернее время. Более того, вернется в спокойное состояние Солнце лишь к вечеру субботы.

В будущем, по данным специалистов, стабилизация не предвидится. Еще большее испытание предстоит пройти метеозависимым в период с 7 по 10 апреля, который охарактеризуется гораздо более интенсивными возмущениями.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
84.38
-0.17 93.16
1.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:21
Будущее своими руками: в Екатеринбурге прошел чемпионат AtomSkills-2025
8:09
В секторе Газа за сутки погибли более 110 палестинцев
7:56
За ночь над территорией России сбили более 100 беспилотников ВСУ
7:47
Надежная защита: доступ к профилю на Госуслугах будут блокировать при подозрении на взлом
7:33
Умер российский моряк, пострадавший при пожаре на судне в Южной Корее
7:30
Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Эгоизм побеждает эгоизм»: Сергей Дружко раскрыл новый секрет мироздания
Поступки — зеркало устремлений: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп