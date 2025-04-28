Регина Тодоренко и Влад Топалов ждут третьего ребенка

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 16 0

Об этом на одном из светских мероприятий проговорились Валерия и Иосиф Пригожин.

Регина Тодоренко и Влад Топалов ждут третьего ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов ждут третьего ребенка. Об этом на афтепати шоу «Маска» проговорились певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Видео с вечеринки поделился в личном блоге в соцсетях певец Жан Милимеров.

«Шестой сезон пролетел так быстро, уже столько детей разных родилось. [Валерия] на проекте дважды бабушкой стала», — заявил Иосиф Пригожин.

«Регинка трижды», — добавила Валерия.

То, что Тодоренко ждет третьего ребенка, также подтвердил источник Super.

Телеведущая вместе с супругом воспитывают наследников Михаила и Мирослава. Ранее Тодоренко рассказывала, что мечтает о третьем ребенке. Знаменитость даже начала подготовку к беременности. Несмотря на кризисы в отношениях, телеведущая называет себя «поклонницей мужа». Тодоренко напомнила, что важно слышать и уважать мнение своего партнера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к петербургской писательнице Дарине Мишиной и журналистам, освещавшим скандал. Что жалоба звезды «оставлена без удовлетворения».

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