«Тихо вернуться не получится»: Гордон требует от Товстик публичного покаяния

Гордон отказалась возвращаться в дело Товстик без публичных извинений

Юрист Екатерина Гордон на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот» заявила, что вернется к делу блогера Елены Товстик только после ее публичных извинений. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru.

По словам Гордон, подруга Товстик попросила ее вернуться в защиту, но юрист поставила жесткое условие: извинения должны быть такими же публичными, как и прозвучавшие в ее адрес обвинения.

«Моя позиция была очень простой: пусть Елена так же публично, как облила меня дерьмом, извинится. Она извинилась. А дальше меня стали спрашивать: „А может быть, я могу просто тихо вернуться в защиту?“ Ну, Катя Гордон, если громко уходит, то и громко возвращается», — поделилась она.

Гордон напомнила, что ранее добилась для Товстик соглашения, по которому все младшие дети оставались с матерью, а также выбила «кругленькую сумму» в дополнение к брачному договору. Однако, по ее мнению, Товстик этого показалось мало, и она решила сменить юристов, что в итоге привело к проигрышу.

«Нельзя менять юристов, нельзя не уважать своих защитников, особенно, кстати, бесплатных. Поэтому больше ничего бесплатного, без извинений, я в защиту не вернусь. Неинтересно», — подчеркнула Гордон.

Она также высказалась о суде как о месте состязания профессионалов, а не эмоций.

«Суд — это не то место, где судья по своему усмотрению будет принимать решения, исходя из сердечных переживаний. Это место, где встречаются профессионалы. Если адвокат Товстика был профессиональнее, чем калейдоскоп юристов Лены Товстик, если она не считала нужным выстаивать защиту, то это ее официальный проигрыш», — резюмировала юрист.

В прошлом месяце Елена Товстик проиграла суд за квартиру бывшему любовнику Турбаевскому. Суд встал на сторону мужчины, и теперь Товстик, по всей видимости, лишится недвижимости. Этот проигрыш стал еще одним подтверждением слов Гордон о том, что смена юристов и нежелание выстраивать грамотную защиту приводят к плачевным результатам.

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