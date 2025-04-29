«Богатая ресурсная база»: Джеффри Сакс назвал Россию будущим лидером мировой экономики

Американский эксперт выразил надежду, что отношения Москвы и Вашингтона наладятся.

Российская экономика в скором времени станет одной из ключевых в мире.

Об этом в Москве сегодня заявил известный американский экономист Джеффри Сакс. Он выступил на международном форуме «Будущее мира». Эксперт также выразил надежду, что отношения Москвы и Вашингтона наладятся, начнется сотрудничество по различным направлениям.

«Россия — одна из крупнейших экономик мира. По некоторым показателям она занимает пятое место, по другим — шестое. Но в ближайшие годы Россия станет одной из самых развитых стран. Огромная территория и богатая ресурсная база позволяют развивать сельское хозяйство, промышленность, туризм, культуру. Масштаб экономики России открывает широкие возможности для успеха», — заявил экономист, директор Центра устойчивого развития при Колумбийском университете Джеффри Сакс.

Джеффри Сакс убежден, что тарифные войны, фактически объявленные президентом США Дональдом Трампом, бессмысленны. По его словам, всему миру нужно продолжать торговать открыто. Решение американского президента ударит прежде всего по самим Штатам, но вряд ли серьезно сможет навредить России или Китаю.