В Московском зоопарке открылись две новые экспозиции с редкими животными

В Московском зоопарке впервые за его 161-летнюю историю поселились гигантские выдры. Эти животные занесены в Международную Красную книгу как вымирающий вид. Теперь увидеть редких зверей могут все желающие в вольере на новой территории зоопарка. На старой территории открылся вольер с малайскими медвежатами.

«Московский зоопарк занимает первое место в мире по разнообразию видов, теперь его коллекция пополнилась одним из очень редких видов животных. Гигантские выдры появились здесь впервые за всю его историю. Они занесены в Международную Красную книгу как вымирающий вид и будут находиться под чутким наблюдением специалистов зоопарка. Для них возвели новый вольер, который отвечает потребностям животных», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

У выдр появился свой просторный бассейн глубиной 1,8 метра с пресной водой, куда периодически запускают живую рыбу. В вольере есть подогреваемые участки суши и большое бревно, которое является не только декоративным элементом, но и местом, где гигантские выдры любят лежать и нежиться на солнышке. Также внутри имеются полые отверстия, куда животные могут залезать. В вольере новые жители могут рыться на нескольких участках, разделенных бортиками, куда засыпан различный грунт (песок, земля, субстрат).

Эти животные — крупнейшие пресноводные представители куньих, способные противостоять таким хищникам, как кайманы. Выдры этого вида впервые экспонируются в России.

Гигантские выдры обитают в реках, озерах, ручьях и болотах в тропических лесах Южной Америки. Питаются преимущественно рыбой, но также могут ловить ракообразных, змей и мелких птиц. Взрослые особи в длину достигают от полутора до двух метров, весят от 25 до 30 килограммов.

Группа гигантских выдр всегда ведет себя шумно и активно, потому что им нечего бояться даже в амазонском лесу: на такую компанию ловких и дружных хищников с острыми зубами мало кто осмелится напасть. Свою пищу они, как правило, добывают в воде. У гигантских выдр очень интенсивный обмен веществ, им нужно ежедневно съедать пищу в объеме до 10 процентов своего собственного веса.

На квадратный миллиметр кожи у выдровых приходится более чем одна тысяча волосинок — они обладают самой густой шерстью в животном мире. Ее структура, состоящая из более длинных волос и мягкого подшерстка, позволяет удерживать вокруг тела изолирующий слой воздуха даже при долгом пребывании в воде. Находясь в воде, представители семейства выдровых могут закрывать свои маленькие уши и ноздри.

Внутри группы эти животные очень дружны и общительны, они вместе занимаются одними и теми же делами: охотятся, отдыхают, охраняют свою территорию. Кроме того, выдры заботятся друг о друге. Например, если кто-то один дремлет, а другие члены семьи добыли рыбу, то они приносят угощение и кладут рядом со спящим.