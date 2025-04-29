Захарова указала на уничтожение в Эстонии памяти о совместной борьбе с фашизмом

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 25 0

Такое заявление дипломат сделала после новости о демонтаже в Таллине скульптуры с серпом, молотом, знаменами и звездой со здания Центра русской культуры.

Захарова указала на уничтожение в Эстонии памяти о совместной борьбе с фашизмом

Фото: © РИА Новости/Тимур Нисаметдинов

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известями» прокомментировала демонтаж со здания Центра русской культуры в Таллине скульптуры с серпом, молотом, знаменами и звездой. По ее мнению, подобными действиями Эстония уничтожает все, что напоминает о совместной борьбе с фашизмом.

Как отмечает дипломат, в 1950-е годы прошлого века Советская Россия относилась к Эстонской Республике с уважением и заботой. Здание Центра русской культуры стало одним из главных сооружений «ранее разрушенного фашистами Таллина после его восстановления».

Захарова заявила, что в те времена эстонцы помнили о том, что их освободил на нацистов, были благодарны русским и чтили их память.

«Теперь их наследники поставляют оружие неонацистам на Украине и уничтожают все, что напоминает о совместной борьбе с фашистами», — сказала она.

При этом официальный представитель МИД РФ добавила, что, несмотря на такие действия, ничто не сотрет историческую память и благодарность эстонского народа.

До этого газета Postimees писала о том, что демонтаж скульптуры необходим по соображениям безопасности. Такой вывод был сделано после проведенной технической экспертизы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова раскритиковала слова Зеленского о планах отобрать Крым путем дипломатии. Официальный представитель МИД России указывает на то, что Киев пытается обмануть Вашингтон.

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