Без боевого опыта: сотрудников ТЦК на Украине отправят на фронт
Сотрудников ТЦК на Украине отправят на фронт вместо контуженных
Фото, видео: www.globallookpress.com/Yulii Zozulia; 5-tv.ru
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Их места займут раненые из рядов ВСУ.
И еще одна новость, которая сегодня тиражируется по всей Украине. По решению Генерального штаба ВСУ, военнослужащие территориальных центров к омплектования — это те, кто как раз проводят принудительную мобилизацию — теперь сами будут отправлены на передовую. У них не должно быть боевого опыта и ограничений по здоровью.
А вот освободившиеся места займут радикалы, получившие на фронте контузии и ранения. И это выглядит скорее не как желание пополнить подразделения, а как попытка успокоить местное население.
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