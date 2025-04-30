Их места займут раненые из рядов ВСУ.

И еще одна новость, которая сегодня тиражируется по всей Украине. По решению Генерального штаба ВСУ, военнослужащие территориальных центров к омплектования — это те, кто как раз проводят принудительную мобилизацию — теперь сами будут отправлены на передовую. У них не должно быть боевого опыта и ограничений по здоровью.

А вот освободившиеся места займут радикалы, получившие на фронте контузии и ранения. И это выглядит скорее не как желание пополнить подразделения, а как попытка успокоить местное население.