Без боевого опыта: сотрудников ТЦК на Украине отправят на фронт

Эфирная новость 31 0

Сотрудников ТЦК на Украине отправят на фронт вместо контуженных

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yulii Zozulia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Их места займут раненые из рядов ВСУ.

И еще одна новость, которая сегодня тиражируется по всей Украине. По решению Генерального штаба ВСУ, военнослужащие территориальных центров к омплектования — это те, кто как раз проводят принудительную мобилизацию — теперь сами будут отправлены на передовую. У них не должно быть боевого опыта и ограничений по здоровью.

А вот освободившиеся места займут радикалы, получившие на фронте контузии и ранения. И это выглядит скорее не как желание пополнить подразделения, а как попытка успокоить местное население.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.56
-0.99 93.17
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

3:16
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
2:58
Без боевого опыта: сотрудников ТЦК на Украине отправят на фронт
2:40
Как выявить речевые проблемы у ребенка — 10 советов логопеда-дефектолога
2:21
В Петербурге прошли обыски в медвузе в связи с «покупкой» экзаменов
2:01
Вынесен приговор агенту СБУ, пытавшемуся отравить российских летчиков
1:44
В Госдепе США пригрозили выходом из переговоров по Украине

Сейчас читают

Как выявить речевые проблемы у ребенка — 10 советов логопеда-дефектолога
Три человека пострадали при атаке беспилотников на Рыльск в Курской области
Выбирайте сердцем, но не теряйте голову: прогноз Таро на май 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака