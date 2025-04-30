«Это внутри»: звезды исполнили песни военных лет для проекта «Музыка Победы»

Легендарные песни Великой Отечественной войны, которые многие из нас знают наизусть, обретают новое звучание в проекте Музыка победы. Это не только попытка осовременить произведения, но и объединить разные поколения. Насколько это вышло удачно, послушал корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

В проекте «Музыка Победы» звезды российской эстрады мерцают ярко. Самую лиричную военную песню исполняет SHAMAN — звучит современно, но так же проникновенно.

«Я постарался ее даже не спеть, а именно рассказать историю», — поделился SHAMAN.

Цель проекта — сохранить память о героизме советских солдат в Великой Победе. Эта музыка объединяет все поколения страны.

«Раньше песни писали. Песня — это же целая история, драматургия в песне. Про мелодику уже даже не говорю, то, что мы сейчас немножечко растеряли», — отметил народный артист РФ Игорь Матвиенко.

Певица Зара не просто исполняет великую песню «На всю оставшуюся жизнь» — она ее чувствует так, что до мурашек.

«Я хочу, чтобы они подпевали с нами. Мне кажется, эти слова и эти песни уже где-то внутри. Это какой-то наш генетический код вне зависимости от музыкальных предпочтений», — поделилась заслуженная артистка РФ Зара.

«Здесь, в студии звукозаписи, происходит настоящая магия. Известные артисты поют песни военных лет, вкладывая в них свою душу, и получается новое звучание», — отметил корреспондент

Для лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского война не пустой звук. Его дед вернулся с фронта с орденом Красной Звезды.

«Он был ранен при бомбардировке аэродрома и вернулся с войны уже с раненой ногой», — подчеркнул музыкант Владимир Кристовский.

Война коснулась и семьи Николая Расторгуева. Он знает о том времени в мельчайших подробностях.

«Дядя Коля погиб. Он 1924 года рождения. Он погиб в 1943 году», — рассказал народный артист России Николай Расторгуев.

Многие песни были написаны буквально под пулями. За четыре года во фронтовых концертах приняли участие 42 тысячи артистов. И теперь те военные песни исполняют артисты, которые и сейчас постоянно выступают для бойцов в зоне СВО.

Алексей Поддубный, более известный как Джанго, исполнил песню «В лесу прифронтовом» Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского. Война коснулась и его семьи. Отец артиста еще мальчишкой помогал бойцам на фронте и был тяжело ранен.

«Ему было 10–11 лет, когда Великая Отечественная война началась. Он попал вообще в оккупацию в Киеве, и он видел этих всех фашистов», — поделился музыкант Алексей Поддубный.

Проект «Музыка Победы» стартует в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Записанные треки появятся на популярных платформах и крупнейших радиостанциях. Собранные средства будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.