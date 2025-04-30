«Без вранья»: Жасмин рассказала, почему не поехала на концерт Киркорова

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 242 0

Жасмин: мы с Киркоровым — родственные души

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Несколько лет назад между артистами произошел конфликт.

Сара Манахимова, выступающая под творческим псевдонимом Жасмин, заявила, что не поехала на концерт коллеги Филиппа Киркорова, чтобы успеть поздравить другого артиста — Стаса Михайлова. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на большом сольном концерте Михайлова в честь его дня рождения.

Несколько лет назад Жасмин поссорались с Киркоровым на съемках одного из шоу — повздорили они, не сойдясь во мнениях по поводу участников. Тогда Жасмин досталось прямо на глазах у коллег — поп-король обрушился на певицу с криками и руганью. Журналисты поинтересовалась у певицы — не из-за этого ли Жасмин не поехала на презентацию клипа Киркорова?

«Я не могу разорваться на части, поэтому обещала к нему заехать, просто обнять, поздравить. И после концерта также поздравлю Стаса. Мы уже все этапы с ним прошли, когда мы обижались, плакали, и ругались. Сейчас мы такие родственные души. Вот, клянусь. Без вранья», — пояснила Жасмин.

На этой неделе Киркоров презенотовал новый клип «Везувий» — на мероприятие в Москве он приехал после концерта в Петербурге, где на артитсе загорелась куртка. А сегодня — 30 апреля — у поп-короля день рождения, он отмечает 58 лет.

«Просто он грустит… у него сейчас релиз, выход новой песни, день рождения. Он всегда очень обижается, если вдруг я отсутствую. Хочется, чтобы мы все, его любимые люди, были рядом», — рассказала певица.

Ранее, писал 5-tv.ru, солистка группы Artik& Asti Sevillе рассказала, какими должны быть мужчины — стоит поучиться у Стаса Михайлова.

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