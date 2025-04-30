«Без вранья»: Жасмин рассказала, почему не поехала на концерт Киркорова

Несколько лет назад между артистами произошел конфликт.

Сара Манахимова, выступающая под творческим псевдонимом Жасмин, заявила, что не поехала на концерт коллеги Филиппа Киркорова, чтобы успеть поздравить другого артиста — Стаса Михайлова. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на большом сольном концерте Михайлова в честь его дня рождения.

Несколько лет назад Жасмин поссорались с Киркоровым на съемках одного из шоу — повздорили они, не сойдясь во мнениях по поводу участников. Тогда Жасмин досталось прямо на глазах у коллег — поп-король обрушился на певицу с криками и руганью. Журналисты поинтересовалась у певицы — не из-за этого ли Жасмин не поехала на презентацию клипа Киркорова?

«Я не могу разорваться на части, поэтому обещала к нему заехать, просто обнять, поздравить. И после концерта также поздравлю Стаса. Мы уже все этапы с ним прошли, когда мы обижались, плакали, и ругались. Сейчас мы такие родственные души. Вот, клянусь. Без вранья», — пояснила Жасмин.

На этой неделе Киркоров презенотовал новый клип «Везувий» — на мероприятие в Москве он приехал после концерта в Петербурге, где на артитсе загорелась куртка. А сегодня — 30 апреля — у поп-короля день рождения, он отмечает 58 лет.

«Просто он грустит… у него сейчас релиз, выход новой песни, день рождения. Он всегда очень обижается, если вдруг я отсутствую. Хочется, чтобы мы все, его любимые люди, были рядом», — рассказала певица.

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