«Вообще ничего»: Киркоров обжегся на концерте, но не подал вида

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Киркоров об инциденте с пиротехникой: все нормально, вообще ничего

Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с пиротехникой на концерте в Санкт-Пет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Накануне пламя чуть не охватило сценическую одежду певца.

Певец Филипп Киркоров сразу после выступления в большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» дал комментарий по поводу опасного номера с пиротехникой журналистке Алене Жигаловой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Все нормально! Вообще ничего», — поспешил успокоить всех Киркоров.

Во время исполнения одной из песен Филипп Киркоров поднялся в воздух на подвесной конструкции, напоминающей гигантский микрофон. Как только он достиг нужной высоты, с его спины вырвались искры от пиротехнических эффектов. В этот момент он держался за канат, пытаясь не потерять равновесие. Зрители взорвались аплодисментами, но вскоре стало ясно, что что-то пошло не так. Киркоров начал судорожно дергаться, а затем закричал от боли. Отпустить канат было нельзя — падение с такой высоты грозило серьезными травмами.

Спустившись на землю после угасания пиротехнического эффекта, Киркоров спокойно сообщил зрителям, что получил ожог, после чего ушел за кулисы, сменил костюм и вернулся к зрителям, продолжив шоу, как если бы ничего не случилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей.

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