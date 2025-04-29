Могут поучиться у Стаса Михайлова: Sevillе рассказала, какими должны быть мужчины

Солистка группы Artik&Asti считает артиста очень маскулинным.

В мужчине очень важна харизма и манкость. Об этом рассказала солистка группы Artik& Asti Seville корреспонденту 5-tv.ru на большом сольном концерте Стаса Михайлова в честь его дня рождения.

«Я думаю, что любой артист должен обладать этой манкостью. То есть, когда он выходит, он уже должен зацепить внимание всех слушателей, зрителей. Конечно, Стас — не исключение», — говорит Seville.

Певице кажется, что не только женщины это смогут почувствовать, но и все люди на Земле, любых возрастов.

«По мнению артистки, мужчины могут у него (у Стаса Михайлова — Прим. ред.), наоборот, поучиться в каком-то смысле тому, как воспевать женщин», — говорит артистка.

Ведь, пожалуй, любая дама хотела бы стать героиней его песен.

«Конечно, я чувствую всю эту маскулинность, которая есть у Стаса», — говорит артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роза Сябитова призналась в любви иностранцу. Телеведущая побывала в Китае и открыла там для себя много интересного.