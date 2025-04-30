Врачи Петербурга начали применять 3D-импланты для восстановления позвоночника

От инвалидной коляски до первых шагов всего за месяц. Петербургские врачи начали применять уникальную технологию, возвращающую активность даже тем, кто годами не мог встать с постели.

Секрет успеха — в имплантах, созданных на 3D-принтере из титанового сплава. Они не просто повторяют анатомию пациента, но и срастаются с организмом благодаря вживлению родной костной ткани в поры конструкции. Как напечатанные на принтере позвонки меняют будущее спинальной хирургии, рассказала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Такое Асила Далаева еще месяц назад и представить не могла: она встает, разворачивается и делает первые шаги. Хотя в больницу приехала на инвалидной коляске, а до этого год не вставала с постели из-за воспалительного процесса в позвоночнике.

«Болела спина, без конца болела. В начале я могла сама, хоть как-никак. Ходила по больницам, а в конце вообще не могла ходить, еле-еле то за это, то за то держала», — рассказала пациентка Асила Далаева.

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии женщине полностью заменили два позвонка. Импланты точь-в-точь как родные: их специально для пациентки напечатали на 3D-принтере.

«Это действительно следующий шаг в развитии хирургии современной, когда применяются индивидуальные протезы. Также при реконструкции передних отделов позвоночника, когда не подходят стандартные, требуют в связи с анатомической особенностью человека подбор именно печатных форм», — объяснил заведующий отделением патологии позвоночника Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии, хирург Сергей Ткач.

Стеноз, грыжи, остеохондроз, онкология — замена позвонков может потребоваться по разным причинам. Для этого есть стандартные фабричные импланты, но нередко нужны индивидуальные, созданные по параметрам конкретного больного. Напечатать можно любой фрагмент позвоночника, даже крестец — это самый большой его элемент.

«На 3D-принтере печатаются из титанового сплава вот такие кейджи, которые имеют ячеистую структуру и позволяют кости хорошо интегрироваться внутрь этого импланта», — отметил заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ Фтизиопульмонологии, травматолог-ортопед Денис Наумов.

Имплант создают на основе данных компьютерной томографии, а потом за одну операцию поврежденные позвонки удаляют, на их место устанавливают искусственные. При этом в поры напечатанных позвонков помещают фрагменты родной костной ткани пациента. Так имплант буквально врастает в позвоночник. И такие операции можно делать даже детям.

«Она позволяет настолько хорошо интегрироваться со здоровыми позвонками, что в процессе роста ребенка эта металлоконструкция, этот имплант, он обрастает костной тканью и, по сути, становится составной частью позвоночника ребенка и никак не ограничивает его в дальнейшем росте», — заявил Денис Наумов.

И если раньше подобные операции требовали разрезов сантиметров по 20 в длину, то сейчас по возможности их проводят малоинвазивными методами — через несколько небольших отверстий.

«Установка импланта занимает несколько часов. Уже сегодня вечером пациент сможет вставать, завтра — ходить, и, если все пойдет по плану, через несколько дней его выпишут», — поделилась корреспондент Наталия Оскерко.

Так что средний срок пребывания пациента в больнице составляет не больше двух недель. Для сравнения: раньше диагностика, лечение и восстановление в таких случаях занимали долгие месяцы.