Вакцинация от ВПЧ может войти в национальный календарь прививок в 2027 году

В России планируют начать подготовку к включению вакцинации против вируса папилломы человека в календарь профилактических прививок. Ожидается, что прививки смогут начать делать девочкам 12–13 лет во второй половине 2027 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Всероссийском образовательном форуме «Мать и Дитя». Его слова приводит «Интерфакс».

«Начнем со следующего года проведение всех процедур подготовительных, и я думаю, что во второй половине года мы уже сможем приступить к вакцинации девочек 12–13 лет», — сказал глава Минздрава.

По словам Мурашко, одним из направлений развития профилактики стало расширение диагностики заболеваний, которые могут влиять на репродуктивное здоровье. С 2025 года в рамках первого этапа репродуктивной диспансеризации проводится исследование на ВПЧ-инфекцию.

Вирус папилломы человека представляет собой группу распространенных вирусов, поражающих кожу и слизистые оболочки. Одним из наиболее серьезных последствий ВПЧ-инфекции является развитие рака шейки матки, который в большинстве случаев связан с воздействием вируса.

По данным специалистов, вакцинация против ВПЧ позволяет снизить риск заболеваний, связанных с инфекцией, в том числе онкологических. В России рак шейки матки остается одним из наиболее распространенных видов онкологии среди женщин репродуктивного возраста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые создали экспериментальную жевательную резинку с растительным белком, которая в лабораторных условиях смогла снизить концентрацию вируса папилломы человека в образцах слюны на 93%. В основе разработки лежит специальный белок, способный связывать вирусные частицы. Испытания проводили с использованием биологического материала пациентов с опухолями головы и шеи, связанными с активностью ВПЧ. Авторы работы отмечают, что технология пока прошла только лабораторные испытания. Для оценки безопасности и эффективности разработки необходимы дополнительные исследования с участием добровольцев.

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