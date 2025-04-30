В Омской области мужчина и женщина утонули, возвращаясь на лодке с кладбища

Утонули женщина и мужчина, которые на лодке возвращались домой с кладбища. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

Место происшествия — Тевризский район Омской области. Сильный ветер и волны перевернули лодку с двумя людьми — 50-летней женщиной и 55-летним мужчиной. Они упали в воду и не смогли выбраться.

Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет вынесено процессуально решение.

Известно, что в Омской области было объявлено штурмовое предупреждение из-за мощного ветра с порывами 25 м/с и более. От стихии пострадали шесть населенных пунктов: у почти 50 строений была повреждена кровля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тела мальчиков 5 и 7 лет обнаружили в водоеме в рабочем поселке Охотск. Дети вышли погулять, но домой так и не вернулись. Позднее выяснилось, что они встали на кромку льда в районе водоема озлаждения дизельной электростанции. Лет треснул, мальчики провалились в воду и утонули.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося: допрашивают свидетелей, проводят экспертизы.