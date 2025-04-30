Аэропорту Волгограда присвоено историческое название «Сталинград»

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Инициатива была озвучена губернатором Волгоградской области во время рабочей встречи с президентом. Владимир Путин поддержал предложение.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Аэропорту Волгограда присвоено историческое название «Сталинград». Указ уже подписал президент России Владимир Путин. Просьба прозвучала от жителей региона. О ней накануне поздно вечером президенту рассказал губернатор региона Андрей Бочаров.

«Все просили меня обратиться к вам, Владимир Владимирович, и поддержать предложение о переименовании аэропорта и дать ему настоящее, гордое, мужественное и героическое название — „Аэропорт Сталинград“. Прошу поддержать, Владимир Владимирович», — сказал губернатор.

«А кто обратился к вам?» — уточнил глава государства.

«Ветеранское сообщество: ветераны и участники специальной военной операции», — ответил Андрей Бочаров.

«Их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ о присвоении аэропорту имени Сталинград», — заявил Владимир Путин.

Губернатор доложил президенту, что статус ветерана Великой Отечественной войны получили более четырех тысяч жителей города. Речь о тех, кто был в 1942 и 1943 годах в осажденном Сталинграде. Теперь на них распространяются дополнительные меры господдержки. Отдельно обсудили и адресную помощь участникам спецоперации и их семьям. На эти цели в Волгоградской области уже выделили 12 миллиардов рублей.

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