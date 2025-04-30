США готовы частично согласиться на территориальные требования России

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 34 0

Вашингтон не отказывается от посреднических усилий по урегулированию конфликта на Украине.

США готовы частично согласиться на территориальные требования России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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США готовы в рамках урегулирования украинского конфликта частично согласиться на территориальные требования России, заявил американский спецпосланник Кит Келлог.

«Частично — да. Поскольку то, что вы делаете — это (ведете — ред.) переговоры», — заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

Вашингтон не отказывается от посреднических усилий по урегулированию конфликта на Украине, отметил спецпосланник Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина не станет частью Североатлантического альянса — это «вне обсуждений». Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что Соединенные говорят о невозможности принять Украину в состав альянса уже давно — с 2008 года. Келлог добавил, что сделка по полезным ископаемым, которую планируют подписать Вашингтон и Киев, обеспечит промышленность Соединенных Штатов минералами и драгоценными металлами, которые там не добываются.

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