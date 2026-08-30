Лондон передал Киеву технологии для производства ракет Storm Shadow

Чтобы поднять боевой дух, Зеленский снова записал видео якобы с прифронтовой территории, из Запорожья. Конечно, тут многие сразу припомнили его прежние селфи у стел городов и поселков, которые вскоре перешли под наш контроль: Авдеевка, Покровск, то есть Красноармейск, Артемовск, он же Бахмут. Но мы сейчас не о пророчествах.

Ролик на въезде в Запорожье длится всего две минуты 23 секунды, и за пять секунд до конца происходит необъяснимое.

Да-да, вам не показалось: два автомобиля защитного цвета возникли за плечом Зеленского буквально из воздуха, точнее, если приглядеться, «выросли» из дороги. И это самый настоящий прокол пресс-службы Зеленского — опубликовать такое! Этот «сбой матрицы» означает, что он не ездил в Запорожье, а запись сделал в студии, и ему подложили нужный фон. Так и я могу «оказаться» где угодно — хоть в том же Запорожье, причем русском, хоть в Киеве, хоть в Белом доме. Не важно.

Нужен хороший свет, однотонный фон, желательно зеленый, и компьютерная программа. Технология известная, пришла из кино, и неудивительно, что актер ей воспользовался. «Зеленского на зеленке» ловили не раз, его бравурные селфи вдоль фронта всегда вызывали сомнения. Прокол с «Запорожьем» просто подтвердил секрет Полишинеля, причем именно такой «брак» видео очень похож на ошибку нейросети. А это значит, что Зеленский не только не ездил, но и не говорил сам этих слов, все сделал ИИ, заставив оцифрованный образ двигать губами под написанный кем-то текст. Отсюда вопрос: а кто вообще управляет Украиной?

Да, это, собственно, и не вопрос. И так все понятно. Кто по Киеву чаще других шастает? Правильно: представители Великобритании.

Начиная от приснопамятного Бориса Джонсона до новенького — Энди Бернема. Уж как он соловьем разливался, мол «я на посту премьера весь буду заниматься внутренними делами Королевства, экономику подниму, вопрос с мигрантами решу». Но нет, и он туда же — в Киев.

Главным итогом его визита стало соглашение о том, что Лондон передает Украине технологию производства авиационных ракет Storm Shadow. Вопрос знатокам: а зачем? Поверить в то, что Киев на своей территории наладит их производство в какие-то ближайшие сроки, невозможно. В лучшем случае шильдики переклеивать начнут. Но, может, это и нужно. Все из-за денег, что европейцы пообещали выделить на Украину. По правилам, закупать можно на них оружие или на Украине, или в ЕС. А Британия, как мы помним, вне ЕС, и чтобы не уйти от кормушки, появляются технически украинские Storm Shadow.

Будьте любезны, оплатите. Интересно: в свое время на Украине называли детей Байрактарами и Джавелинами, сейчас хватит духу дать имя Штормшэдоу?

Как будут использовать британские подарки, сомнений никаких — на этой неделе уже был удар по Донецку такими ракетами. По жилым домам и торговому центру. Мы запомним, и ответ будет.

Но чем расплатился Киев со своими британскими спонсорами? Денег-то нет. Видео с фронта: терабайтами данных для обучения искусственного интеллекта. Данными, как убивать русских, получается.

Образно геополитическую обстановку Владимир Путин обрисовал сегодня на встрече с учителями. Спонтанно это сделал. Один из участников встречи поделился впечатлениями от поездки на Северный полюс, где видел белых медведей, и у президента получилось такое сравнение.

«В вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу, набрасываются стаей и на части их разрывают. Такая пищевая цепочка, и об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему проводим специальную военную операцию», — отметил президент РФ Владимир Путин.

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