«Похоже, мы постепенно проигрываем» — фраза недели. Удивительное по нынешним временам признание в Киеве, да еще и от бывшего министра обороны. Конечно, сделал он его по своим сугубо политическим причинам, чтобы показать, что без него Зеленский проигрывает, что он один знает, как и что нужно делать, чтобы исправить ситуацию. Но сути это не меняет. Украина заканчивает лето и начинает готовиться к зиме в худших с 2022 года обстоятельствах.

Показушные торжества ко Дню незалежности показали, что и в Европе начинают понимать военную арифметику. И два главных спонсора Киева — Франция и Германия — участвовали в мероприятии по телевизору. Ни Макрон, ни Мерц не поехали в Киев, понимая, что это не даст им политических очков, а напротив, разозлит избирателей, которых попросят еще раскошелиться на содержание теряющего позиции режима.

Что заявил Зеленский гостям? Правильно: дайте денег. Еще 23 миллиарда евро до конца года. Где их взять? Придется раскулачивать богатеньких европейцев, во всяком случае на это намекнула глава ЕС.

«Ваши сбережения нужны нашим предприятиям», — заявила она.

Не добавила только «нашим военным предприятиям». Милитаризация Европы стоит больших средств, которых в бюджетах стран Европы нет. Тему продолжит корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Сначала обращение к народу.

«35 лет назад Украина возродилась, восстановила независимость. Ее не подарили и не одолжили», — подчеркнул глава киевского режима Владимир Зеленский.

А затем мольбы к тем, кто одалживает и дарит.

«Министерство обороны уже потратило деньги, заложенные до конца года. Общий дефицит бюджета сейчас — 27 миллиардов долларов», — добавил Зеленский.

Как у всех зависимых, деньги тают. С 2014 года госдолг Украины увеличился в три раза. И уже превысил 100% номинального ВВП. По отношению к размерам экономики — страна один из мировых лидеров по долговой нагрузке.

«Уже каждый гражданин Незалежной должен западным спонсорам больше десяти тысяч евро на одного человека», — прокомментировал политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Незалежная посыпалась уже давно. Как плитка на старой кухне. О последствиях зависимостей Украины, которые вредят не только здоровью, на пачках с деньгами не пишут. Политики у них не свободные, а представляющие своих дилеров. Подсадить верхушку киевского режима вышло и на западное вооружение. А подсластить пилюлю предлагается главной идеей, на которой держится страна-притон, — фашизмом. И в рехаб никто не собирается. Там, как говорится, только принудительно.

Деньги, чтобы поддерживать спутанное сознание, западные дилеры найдут, оружие тоже. Даже закроют глаза на коррупцию. Иногда только напоминают, кто главный поставщик.

«Много случаев масштабной коррупции в ближайшем окружении президента Зеленского, которые он по-прежнему игнорирует», — отметила сооснователь Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Но дозу главной запрещенки украинцы получают как по расписанию. С 2014 года.

«Вот такие нацистские, языческие подразделения: вначале из них делали даже таких, если можно назвать, политруков, по подразделениям рассовывали, чтобы в каждом подразделении был такой идеологический наставник», — проанализировал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

То перезахоронение очередных, так называемых героев Украины. То на этой неделе из запрещенного у нас террористического «Азова»* фактически создали армию в 50 тысяч штыков, лояльных главным нацистам — Прокопенко и Билецкому. Последний сейчас получил «Звезду» Героя, а шесть лет назад обещал, что за Зеленским никто из его приспешников не пойдет.

И в этом кумаре значимости Зеленский продолжает подсаживать людей на иглу надежды.

«Главное достижение независимости Украины — люди, составляющие наше государство», — заявил Владимир Зеленский.

Только, что за люди? За 35 лет из страны сбежала половина населения. И эту потерю Запад компенсировать не сможет, людей Зеленскому никто не даст. Поэтому и снижают мобилизационный возраст, штурмовиков будут искать среди женщин — прогрев уже идет. Во главе со специальным посланником США по вопросам Украины.

«Очень важно, чтобы женщины как часть общества шли на службу», — считает экс-спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Ломка неминуема, уже и ТЦК не справляются. На этих кадрах Тернополь: толпа избила людоловов, а затем пошла колонной по городу.

А от ухилянтов в Европе — передозировка. Только в Польше за последние пару месяцев больше десяти случаев нападения на мигрантов из Украины.

«А полячки — они просто вне себя. Украинки красивые. Они приехали в Польшу, начинают себе искать каких-то мужчин. И находят достаточно легко, разбивают семьи», — рассказал депутат четырех созывов верховной рады Украины Олег Царев.

Сейчас думают, как возвращать беглецов из ЕС, ужесточают условия пребывания и въезда украинцев военнообязанного возраста.

«В последние месяцы действуют провокаторы, которые пытаются заставить людей уехать из стран, где они нашли убежище, обратно на Украину. Хотя это глупо. Зачем кому-то возвращаться в страну, чтобы погибнуть, поддерживая коррумпированный режим?» — задается вопросом политолог Бертан Шоллер.

И пока одних крутят и отправляют на фронт, другие отдыхают в центре Киева, как положено. Там и блуд, и запрещенные вещества, и недовольные всем этим пиром. И говорят по-русски.

— Воюют пять лет, защищают вас.

— А ты защищаешь?

Кто уже защищает, так это коалиция желающих, которая в День независимости Украины с улыбками прошлась по кладбищу в Киеве. Пообещала денег, и даже технологии производства ракет Storm Shadow.

«Теперь Украина получила эти технологии для того, чтобы самостоятельно производить эти ракеты. Я очень рад, что одобрил этот запрос», — указал премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

В этом измененном сознании, в котором им мерещатся одни победы, Украина показывает красивые парады, рисует карты завоеваний, которые не имеют отношения к действительности. И продолжает употреблять западные подачки.

* — признан в РФ террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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