Стубб заявил об отсутствии доказательств готовящегося нападения России на НАТО

Президент Финляндии Александер Стубб оценил заявления некоторых европейских политиков о якобы существующих агрессивных планах Москвы в отношении стран НАТО. В интервью заместителю главного редактора немецкого издания Bild Паулю Ронцхаймеру он подчеркнул, что такие утверждения лишены конкретных подтверждений.

«Если бы у кого-то был такой хрустальный шар — это было бы чудесно. Но я просто не вижу для этого ни доказательств, ни фактов», — сказал Стубб.

Финский лидер также отметил, что лично не верит в возможность того, что Россия когда-либо предпримет попытку нападения на государство Североатлантического альянса.

В последнее время в западных СМИ и выступлениях высокопоставленных лиц неоднократно появлялись предположения о возможном конфликте Москвы с альянсом в обозримом будущем. В частности, бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер называл 2030 год гипотетическим сроком для такого развития событий. При этом 11 июля британская газета The Times сообщила, что в самом военно-политическом руководстве НАТО не располагают сведениями о подготовке России к нападению в указанный период.

Российские официальные лица также неоднократно отвергали подобные инсинуации. Президент РФ Владимир Путин еще в 2025 году выражал готовность закрепить на бумаге взаимные обязательства о ненападении с западными государствами. Позднее он называл распространяемые слухи о планируемой агрессии против Европы не просто абсурдом, а целенаправленной провокацией, призванной ввести в заблуждение общественность.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, распространенную журналистами The Wall Street Journal, о якобы готовящемся нападении России на страну НАТО. Он назвал подобные публикации «страшилками» и «газетными утками», не имеющими отношения к реальности.

Песков подчеркнул, что Россия предпочла бы достигать целей мирными средствами, но в условиях конфликта на Украине продолжает специальную военную операцию для обеспечения собственной безопасности. Он также отметил, что европейские страны ведут агрессивную политику в отношении России, и рассуждения об обратном искажают действительность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.