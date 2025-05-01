Не цветы и не конфеты: какой аромат помогает женщине расслабиться

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Аромапсихолог Гришина: запах роз, лаванды и жасмина помогут женщине расслабиться

Ароматерапевт назвала помогающий женщине расслабиться запах

Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

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Запахи, которые выбирает человек, отражают его психофизическое состояние.

Ароматы, которыми окружает себя человек, говорят о его психофизическом состоянии. Кроме того, определенные запахи могут способствовать необходимым изменениям этого состояния, уверена ароматерапевт и аромапсихолог Наталья Гришина. В интервью на «Радио 1» она отметила, что одни оттенки могут взбодрить и наполнить энергией, а другие — расслабить и уравновесить.

Более того, знакомые ароматы, связанные с определенными событиями, позитивными или наоборот, в течение многих лет возвращают в эти моменты, стоит их случайно уловить. Поэтому с помощью запахов можно самостоятельно регулировать настроение. Так, к примеру, почти половина российских женщин (48%) заявили, что аромат готовящегося на мангале шашлыка настраивает их на романтический лад.

«Все цветочные ароматы девушку расслабляют, гармонизируют. Они подходят для романтического момента, поэтому если выбирать розы, жасмин, лаванду, то можно попасть в точку», — отметила Гришина.

Эксперт рассказала, что задавать настроение в доме тоже стоит с оглядкой на силу определенных ароматов. Чтобы создать атмосферу активности и легкости, можно использовать специальные спреи с нотами цитрусовых — апельсина, лимона, мандарина или грейпфрута.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему парфюмерные «копии» брендовых духов, которые продаются в торговых центрах и подземных переходах, могут быть опасны для здоровья. Эксперты заявляют, что в таких композициях порой обнаруживаются вредные вещества — от аллергенов до канцерогенов.

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