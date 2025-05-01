По мнению американца, стоит проверить, на что президент Украины потратил полученные от Штатов деньги.

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается убить множество людей, что, в том числе, делает его врагом США. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в интервью своей знаменитой коллеге Мегин Келли.

По его мнению, киевский режим не представляет волю народа. Кроме того, на территории страны происходит преследование прихожан Русской православной церкви (РПЦ) и канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Зеленский — враг Соединенных Штатов. Его правительство пыталось убить определенное количество людей, включая известных консерваторов. Это действительно очень темное правительство, которое запретило крупнейшую христианскую конфессию на Украине и перепродало много отправленного США оружия всем видам сомнительных группировок», — заявил Карлсон.

Журналист не доверяет лидеру киевского режима, в частности, сомневается, что он добросовестно распоряжается финансовой помощью от Соединенных Штатов. Рассуждая об этом, Карлсон предложил провести аудит финансов Зеленского и его приближенных и узнать, на что на самом деле были потрачены американские деньги.

Ранее, писал 5-tv.ru, Такер Карлсон заявлял, что в попытках противостоять России Госдепартамент США и спецслужбы страны потерпели поражение. И заодно уничтожили Украину.