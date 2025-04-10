Такер Карлсон: США проиграли конфликт с РФ и уничтожили Украину

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Журналист отметил, что американские власти в этом никогда не признаются.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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В попытках противостоять России Госдепартамент США и спецслужбы страны потерпели поражение. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, общаясь с радиоведущим Алексом Джонсом.

«Один факт, который, как мне кажется, не проникает в мозги политиков в Вашингтоне, заключается в том, что мы (США. — Прим. ред.) только что проиграли войну с Россией. <…> США вели это противостояние, американские военные, Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ, управляя войной против России», — сказал журналист.

Карлсон считает, что действия Соединенных Штатов, направленные против России, не имели связи с Украиной. Вашингтон в принципе не волновало, в каком положении находится Украина. В результате, пытаясь противостоять РФ, США самостоятельно уничтожили Украину.

«Никому в Вашингтоне нет дела до Украины и сотен тысяч уничтоженных украинских мужчин. То, что ее будут населять выходцы из третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы только что уничтожили Украину», — пояснил он.

К тому же обозреватель подчеркнул, что американские власти прямо не объявят о своем поражении, поскольку это покажет слабость США. Он добавил, что Вашингтон переоценил свой потенциал.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдуме обозначили цели второго раунда переговоров между Россией и США.

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