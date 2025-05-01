Исторический матч: Кубок России начался с акции «Бессмертный полк»

Спортсмены принесли на поле портреты предков-фронтовиков.

Ну а в России уже начались акции памяти «Бессмертный полк». Как обычно впереди всех спортсмены. Матч Кубка России по футболу, который этим вечером прошел в Петербурге, стартовал очень нестандартно. Команды хозяев и гостей появились на поле с портретами своих предков-фронтовиков. Болельщики четко поймали настроение команд.

Также на матче минутой молчания почтили память погибших в годы войны. Такие акции на футбольных встречах будут проходить весь май.