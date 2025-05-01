Исторический матч: Кубок России начался с акции «Бессмертный полк»

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На матче «Зенит» — ЦСКА прошла акция «Бессмертного полка»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Спортсмены принесли на поле портреты предков-фронтовиков.

Ну а в России уже начались акции памяти «Бессмертный полк». Как обычно впереди всех спортсмены. Матч Кубка России по футболу, который этим вечером прошел в Петербурге, стартовал очень нестандартно. Команды хозяев и гостей появились на поле с портретами своих предков-фронтовиков. Болельщики четко поймали настроение команд.

Также на матче минутой молчания почтили память погибших в годы войны. Такие акции на футбольных встречах будут проходить весь май.

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