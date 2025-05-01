Захарова назвала безумием утверждения о вмешательстве РФ в румынские выборы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложными заявления о якобы вмешательстве России в выборы президента в Румынии.

«Много раз мы слышали от представителей Румынии, что Россия якобы вмешивается в румынские выборы. Это сумасшествие, безумие, ложь», — сообщила она в эфире телеканала RT.

Официальный представитель МИД РФ утверждает, что такие заявления представителей определенных политических кругов Румынии снова подтверждают тот факт, что ситуация с выборами в Румынии — «шутка».

Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Наибольшее количество голосов в нем кандидат Кэлин Джорджеску. Позднее, 6 декабря, Конституционный суд страны принял решение аннулировать весь избирательный процесс и постановил провести выборы заново.

Данное решение приняли после того, как румынскими спецслужбами были рассекречены документы, из которых следовало, что Джорджеску незаконно финансировал свою предвыборную кампанию, якобы имели место хакерские атаки на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе. В этих же докумнтах сообщалось о том, что РФ якобы осуществляла в отношении Румынии определенные «гибридные действия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи задержан гражданин Румынии, который работал на киевские спецслужбы.

Как сам он рассказал на допросе, курировал его один из высокопоставленных сотрудников Главного разведывательного управления Украины. А основная задача была — сбор информации о местах расположения систем противовоздушной обороны в Краснодарском крае.