В Дагестане ФСБ предотвратила теракт в отношении правоохранителей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Сторонница террористической организации планировала подготовку подрыва СВУ у административного здания.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В Дагестане предотвращен теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов, задержана подозреваемая. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Подозреваемая — 29-летняя гражданка России, сторонница террористической организации. Она планировала взорвать административное здание правоохранительных органов в Хасавюрте на 9 мая.

У женщины изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). Кроме того, в ее телефоне была обнаружена переписка с боевиком террористической организации. Задержанная обсуждала с ним планируемый подрыв и присягу группировке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ задержала украинских агентов, готовивших покушение на участника СВО. При сборке СВУ произошла непроизвольная детонация, злоумышленники пострадали. Последствия взрыва — разрушенные квартиры и пятеро пострадавших, в том числе подозреваемые.

Подготовку теракта осуществляли уроженец Украины и гражданин Белоруссии. Оба — агенты украинской службы безопасности. Объектом теракта должен был стать солдат добровольческого батальона Министерства обороны РФ, участник спецоперации.

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