Пакет на голове и ремень на шее: на Бали обнаружили тело российского блогера

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 72 0

В отеле на Бали обнаружили тело российского блогера Артема Афонина

Тело российского бизнес-коуча обнаружено с пакетом на голове и ремнём на шее

Фото: Instagram*/bohiness

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полицейские нашли его в номере гостиницы.

Тело российского блогера Артема Афонина было найдено с пакетом на голове и ремнем на шее в отеле на Бали. Об этом сообщает газета detikbali.

Сотрудник Ахмад Софьян, занимавшийся уборкой номеров, не смог попасть в комнату российского туриста. Ранее персонал отеля уже обращал внимание на то, что гость долгое время не покидал номер. Чтобы выяснить, что происходит внутри, Софьян заглянул в окно со стороны улицы и сделал фото на телефон. На снимках Артем лежал на полу без признаков жизни.

Администрация отеля вызвала полицию. Дверь пришлось взламывать. Проникнув в номер, правоохранители увидели, что на шее блогера был ремень, а голову обмотали полиэтиленовым мешком. Руки, ноги и лицо были покрыты ранами, из носа и рта вытекла кровь.

Медики постановили, что смерть наступила за 12 часов до обнаружения. Местная полиция выясняет обстоятельства инцидента. Тело блогера отправлено на экспертизу.

Артем Афонин позиционировал себя как психолога, бизнес-коуча и IT-предпринимателя. Ему было 28 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тело африканки нашли на севере Москвы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
Модный гороскоп: что из трендов весны — лета 2025 года примерить знакам з...

Последние новости

13:03
Собянин: 140-метровый пешеходной мост связал две станции метро «Текстильщики»
12:45
Пакет на голове и ремень на шее: на Бали обнаружили тело российского блогера
12:14
«Иногда на языке 18+»: Денис Шведов сравнил режиссеров и тренеров
11:38
«Это служение»: Ирина Пегова дала совет, как отпустить детей во взрослую жизнь
11:22
Ночная атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной в этом году
10:55
Народный метод: спасет ли сырое яйцо от похмелья

Сейчас читают

Су-34 ударили по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Три жены, внебрачный сын и любимые внуки: личная жизнь Александра Буйнова

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака