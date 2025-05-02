Промахнулся: мужчина сжег дверь квартиры, которую Лигалайз* снимал 6 лет назад

Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения.

Неизвестный мужчина сжег дверь квартиры, которую рэпер Андрей Меньшиов, более известный как Лигалайз*, снимал шесть лет назад. Об этом 5-tv.ru рассказали жители дома.

Поджигатель проник в подъезд поздней ночью. Запах дыма почувствовал один из бодрствующих жильцов. Он вышел на лестничную клетку, увидел огонь и вызвал пожарных.

Местная жительница рассказала, что утром она обнаружила на стене и полу подъезда черные надписи. Автор передавал Лигалайзу «привет». Женщина сильно испугалась и тотчас принялась отмывать послание поджигателя.

Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. В распоряжении 5-tv.ru оказались записи, на которых видно, как он заходит в подъезд, поднимается на лифте и выходит на лестничную площадку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что неизвестный сжег дверь квартиры рэпера Лигалайза* и оставил ему страшное послание. Поджигатель назвался пианистом, рядом со своим посланием он оставил символ скрипичного ключа.

*— признан иноагентом на территории РФ