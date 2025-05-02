«Привет, Андрей»: неизвестный сжег дверь квартиры рэпера Лигалайза*

Иноагенту также оставили страшное послание.

Неизвестный человек разрисовал лестничную клетку и поджег дверь квартиры рэпера Андрея Меньшикова, более известного как Лигалайз*. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Фото: 5-tv.ru

Некто, называющий себя Пианистом, нарисовал музыканту послание на стене и полу в подъезде, оставив символ скрипичного ключа. А после этого облил дверь горючей жидкостью и поджег. В ту же секунду вспыхнуло сильное пламя, и злоумышленник быстро отбежал в сторону.

Известно, что рэпер уехал из России спустя полгода после начала СВО. В декабре 2024 года Минюст признал его иноагентом. В ведомстве отметили, что исполнитель распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, а также выступал против СВО.

Вместе с тем Минюст РФ признал иноагентами блогера Александра Шпака* и экс-ведущую «Эха Москвы» Ирину Баблоян*. В список также попали экономист Вячеслав Ширяев* и блогер Мария Чистякова*, выступающая также под псевдонимом «Мари Говори».

Ранее 5-tv.ru писал о том, Московский городской суд принял решение прекратить рассмотрение административного дела в отношении комика Данилы Поперечного*.

* — признаны в РФ иноагентами.