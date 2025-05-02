Не опять, а снова: принц Гарри проиграл апелляцию по делу о лишении его полицейской защиты

Адвокаты герцога Сассекского утверждали, что его безопасность в Великобритании «под угрозой».

Герцог Сассекский, принц Гарри проиграл апелляцию по делу о лишении его полицейской защиты после отказа от исполнения обязанностей члена королевской семьи, сообщил The Guardian.

В данном случае единственная возможность для младшего сына короля Великобритании Карла III доказат свою юридическую правоту — обратиться в Верховный суд. Но для этого адвокатам принца Гарри нужно будет получить право на обжалование в судебном порядке или от Апелляционного, или от Верховного суда.

Герцог Сассекский и его супруга, Меган Маркл, еще в январе 2020 года заявили об отказе от королевских полномочий. Они покинули Великобританию, после чего Гарри с женой лишили постоянной охраны. В отношении них ввели «особый» режим. Он обязывает уведомлять о намерениях поездок в Великобританию для того, чтобы оценить необходимость предоставления защиты за 30 дней. По словам принцца Гарри, данные методы «необоснованы и унизительны».

Герцог Сассекский подал в суд на британское правительство. Гарри потребовал «восстановить справедливость». Он продолжает настаивать на том, что нуждается в круглосуточной охране, несмотря на отказ от исполнения государственных обязанностей. По словам юриста Шахид Фатимы, Гарри «не чувствует себя в безопасности», когда привозит в Великобританию своих наследников — Лилибет и Арчи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри заявил о давлении со стороны королевской семьи.